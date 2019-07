ACQUASANTA TERME (AP) – Il 24 e 25 agosto, dalle 10 fino a tarda notte, Fornara di Acquasanta Terme si trasformerà in un bosco magico. Sibyllarium è l’incontro internazionale di fate, sibille, cavalieri e animali magici.

Entra nella corte della Regina Sibilla, nel suo bosco incantato popolato da personaggi fatati, che ti aspettano per una grande festa in simbiosi con la natura. L’appuntamento è il 24 e il 25 agosto a Fornara di Acquasanta Terme. Dal mattino alle 10 fino a tarda notte potrai perderti tra spettacoli, canti, danze, laboratori, esposizioni, mercatini, street food e tanta magia. La sartoria delle fate è sempre all’opera: potrai aiutarle a realizzare splendidi abiti per la vita nei boschi; gli elfi più regali potranno costruire le loro corone e imparare a usare i loro archi. Un falconiere ti illustrerà i magici segreti dei lupi e farà spiccare il volo ad aquile, falchi, gufi e civette, l’erpetologo ti guiderà alla scoperta dei draghi di oggi: i rettili e gli insetti.

Potrai inoltrarti nella tela dorata del re degli aracnidi, osservare animali magici nelle loro metamorfosi e le illusioni che il druido creerà per te, per poi perderti nelle visioni magiche delle sfere della Sibilla. Quando la notte scenderà non fuggire, ma accendi la tua lanterna e resta ad ammirare gli spettacoli che il piccolo popolo offrirà in dono per la grande festa e le stelle che sopra la tua testa danzeranno. Il costo del biglietto è 9 euro per i ragazzi e 12 euro per gli adulti. Per ottenere la riduzione famiglia vai sul sito www.sibyllarium.it Per maggiori informazioni: 0736 352211.

