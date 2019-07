CASCIA – L’Ascoli sta iniziando la seconda settimana di ritiro, il 21 luglio doppia seduta di lavoro attivazione integrata tecnico-fisica, un lavoro tattico sulle transazioni e una seduta di forza in palestra. Nel pomeriggio esercitazioni tecniche finalizzate al possesso palla, in tattica di reparto e in partite a pressione.

Anche il 22 luglio doppia seduta poi martedì mattina nuova seduta di lavoro e nel pomeriggio partenza per Foligno, dove alle 20:30 è in programma la seconda amichevole stagionale, questa volta contro la locale formazione militante nel campionato umbro di Serie D.

Il costo del biglietto per assistere al match è di 10 euro, sarà aperta la Tribuna Coperta sia per i tifosi locali che ospiti. Sarà possibile acquistare i biglietti il giorno della gara presso i botteghini dello stadio.

Accordo con l’Alma Juventus Fano L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa e l’Alma Juventus Fano 1906 hanno raggiunto un accordo di collaborazione che consentirà ad entrambe le società di sviluppare percorsi comuni sia nell’ambito del settore giovanile sia per quanto attiene alle rispettive prime squadre. L’intesa è finalizzata a rafforzare il rapporto fra due realtà calcistiche importanti delle Marche che puntano a traguardi sempre più prestigiosi nelle rispettive categorie di appartenenza.

