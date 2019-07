ASCOLI PICENO – Sembra veramente una marcia inarrestabile quella dei Distretto 13 che si accingono ad affrontare una stagione estiva densa di concerti come mai prima d’ora.

La band è sempre attiva sul fronte dell’attività “live” ed è evidente come questa dimensione sia quella che più la caratterizza e le appartenga: indipendentemente dal taglio musicale che viene stabilito per ogni singola serata, i ragazzi del Distretto danno il meglio di loro stessi ogni volta che salgono sul palco e questa attitudine crea quel feeling e quella empatia con il pubblico che costituiscono, probabilmente, il vero punto di forza della band.

Nella settimana in corso saranno ben tre gli appuntamenti che attendono i Distretto 13: si parte martedì 23 luglio al “Punto Rosso” di Alba Adriatica, uno stabilimento che può vantare una gestione oculata ed attenta alla musica “live” e che con impegno lodevole offre alla propria clientela tre o quattro serate musicali ogni settimana. Tale linea gestionale ha fatto sì che lo stabilimento divenisse, in breve tempo, il fulcro musica live della costa abruzzese, la vera “Isola del Tesoro” per gli amanti del rock’n’roll.

Sabato 27 invece i Distretto 13 faranno rientro nelle Marche per salire sul palco della Sagra di Folignano. Giunta alla 30ma edizione, la Sagra di Folignano deve la propria celebrità alla elevatissima qualità dei piatti proposti e ad un’organizzazione pressoché perfetta affidata alle mani già esperte di un team di giovani, motivati ed efficienti. I Distretto 13 avranno l’onore di esibirsi nella serata del sabato, condividendo il palco con il noto cabarettista Angelo Carestia, dando vita ad una serata divertente e coinvolgente per tutti.

Domenica 28 la band varcherà nuovamente il confine abruzzese per portare tutta la propria carica di energia e rock’n’roll alla sesta edizione di “Luppolo in Fabula”. La rassegna organizzata dal Cosmopolitan Lounge Bar di Garrufo di Sant’Omero, offrirà la possibilità di degustare ben 20 tipi diversi di birre artigianali, accompagnate da street-food e ottima musica.

