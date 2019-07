ASCOLI PICENO – Ha preso il via con più di 60 partecipanti il progetto “Summer Yoga” che si svolgerà fino al primo settembre ogni domenica dalle 19 alle 20 presso lo spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata.

Il progetto, che consiste in lezioni gratuite di yoga, nasce dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Comune di Ascoli Piceno, assessorato alla cultura, e Teatro delle foglie. Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino.

Sono davvero molti gli studi scientifici che hanno evidenziato effetti positivi sulla salute di chi pratica yoga come ad esempio nel caso del cancro al seno.

La ricerca scientifica mostra che la pratica dell’Hatha Yoga è efficace anche nel caso in cui si stia portando avanti una battaglia contro un cancro. Le donne sopravvissute al tumore al seno che, oltre alle cure mediche e ai controlli obbligatori, praticano Hatha Yoga, per esempio, sperimentano maggiore vitalità e la diminuzione dei sintomi depressivi rispetto ai gruppi di controllo (Kinser, Bourguignon, Whaley, Hauenstein& Taylor, 2013). L’attività dell’Hatha Yoga sembra avere una funzione significativa anche nel favorire la riduzione dell’infiammazione post operatoria e del senso di fatica percepita (Kinser et al, 2013). La pratica delicata, gli esercizi di respirazione e le meditazioni possono, quindi, essere utilizzati per contribuire a ridurre efficacemente le diverse difficoltà, come il dolore, la depressione o la stanchezza, che possono essere presenti, anche a causa delle cure mediche, nelle donne che hanno avuto un cancro al seno.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure contattare l’insegnante Eugenia Brega (telefono 3358119319, mail teatrodellefoglie@alice.it).

