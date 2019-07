MONSAMPOLO DEL TRONTO – Stella di Monsampolo è pronta per iniziare i festeggiamenti organizzati in onore del Patrono San Mauro. Protagonista della Festa di San Mauro è la Sagra della Gricia e dell’Amatriciana, che si terrà dal 7 all’11 agosto nella piazza Nuova, Via Enrico Berlinguer.

Giunto alla terza edizione, l’evento nasce dalla collaborazione con L’Associazione Amici di Grisciano, una sinergia nata tre anni fa con l’obiettivo di portare e far conoscere i piatti e i sapori tipici di un territorio gravemente colpito dal sisma.

Sulla tavola i sapori inconfondibili della cittadina rietina (pasta alla gricia e alla matriciana e tante altre golosità) e sul palco grandi artisti, tra cui domenica 11 la cantante Anna Tatangelo.

Si inizia mercoledì 7 agosto con l’esibizione di “Lui e gli amici del Re”, tribute band Adriano

Celentano, introdotti dalla giovane band locale Utah.

Giovedì 8 agosto esibizioni di Luca Bachetti e il campione del mondo di organetto Mariano

Michelessi.

Venerdì 9 agosto sfilata di moda con Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018, a seguire la tribute band “Queen Forever” by Vincenzo Castello.

Sabato 10 agosto “On air band” con Maxi Urban da Sanremo Young.

Domenica 11 agosto Anna Tatangelo in concerto con La fortuna sia con me Tour 2019.

La festa si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.

Una bella occasione per trascorrere serate all’insegna del divertimento, del buon cibo e tanta buona musica. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.

