In gol Ninkovic nel primo tempo. Scamacca, DI Francesco e Diop nella seconda frazione

FOLIGNO – I bianconeri nel decimo giorno di ritiro hanno affrontato in una gara amichevole il Foligno la gara è terminata con la vittoria dell’Ascoli per 4 reti a 0. In gol Ninkovic nel primo tempo, Scamacca, DI Francesco e Diop nella seconda frazione. La squadra di mister Zanetti proseguirà la preparazione a Cascia fino al 26 luglio.

ASCOLI (4-3-1-2): Fulignati (14’ st Novi); Laverone (1’ st Andreoni), Brosco (14’ st Diop), Valentini (1’ st Quaranta), D’Elia (14’ st Perri); Cavion (14’ Carpani), Troiano (1’ st Piccinocchi), Petrucci (14’ st Said, 35’ st Vignati); Ninkovic (14’ st Baldini); Scamacca (14’ st Di Francesco), Ardemagni (14’ st Rosseti). A disp. Lanni, Chajia. All. Zanetti

FOLIGNO pt: Miccio, Pinsaglia, Giannò, Fondi F., Schiaroli, Bagatini Marotti, Giabbecucci, Pettinelli, Antonelli, Peluso, Fiki.

FOLIGNO st: Roani, Sarro, Fuso, Materazzi, Battistelli, Checchi, Piancatelli, Pica, Fondi G., Qerimi, Fondi F. All. Armillei.

ARBITRO: Cipolloni di Foligno

RETI: 40’ pt Ninkovic (A), 41’ pt Scamacca (A), 23’ st Di Francesco (A), 31’ st Diop (A)

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.