ASCOLI PICENO – Il videoclip del brano “About Links (feat. Grigio)” di Be a Bear, diretto ed edito dal giovane videomaker bolognese Duccio Parisini, è stato selezionato nella fase finale – categoria music video – del festival internazionale americano “Cordillera International Film Festival”.

L’ascolano Alessandro “Il Piccio” Piccioni, titolare del management musicale Il Piccio Music, è uno dei produttori di questo progetto insieme a Filippo Zironi (Be a Bear) e Michele Maraglino (La Fame Dischi).

La giuria del festival ha ricevuto materiale da circa 40 Nazioni, tra cui molti dall’Italia, e “About Links (feat. Grigio)” è l’unico videoclip italiano rimasto in gara tra i 14 finalisti che si giocano la vittoria il prossimo 26 luglio a Reno, in Nevada.

Non è la prima volta che il videoclip, pubblicato lo scorso anno, riceve apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori. Già selezionato nei festival internazionali Music Shorts Film Festival 2019 e LiftOff Global Network_First Time Filmmaker Sessions 2019, e nei nazionali Gargano Film Festival 2018, Napoli Film Festival 2018, Duemila30 Festival 2018 e Cefalù Film Festival 2019.

“E’ una combinazione di scene di vita diverse che vanno a creare piccoli collage stravaganti, un mash up che vuole significare come nella vita sia tutto collegato e niente è lasciato al caso. Il risultato è un susseguirsi di scene surreali che bisogna assolutamente scoprire e intuire”. Queste le parole di Be a Bear, ideatore del videoclip e artista noto per essere il primo nella discografia italiana a utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, mixare e, quindi, produrre per intero la propria musica. All’attivo ha due dischi e un ep, usciti per La Fame Dischi. A inizio autunno sarà pubblicato un nuovo ep (e videoclip) edito da Il Piccio Records.

Di seguito il link per vedere il video www.youtube.com/watch?v=_9uwkT6x8x4

Per maggiori informazioni sul Festival www.ciffnv.org/ourselections

Per info generali info@ilpicciomusic.com 3927248964.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.