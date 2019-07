ASCOLI PICENO – Una nottata di grande divertimento in città.

E’ stata presentata questa mattina, 24 luglio, nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli la decima edizione della “Notte Bianca” Quartiere Porta Romana.

La serata si terrà il 26 luglio nel Quartiere di Porta Romana coinvolgendo così Piazza Immacolata, via Kennedy, via Murri, Viale Benedetto Croce, Via Osimo, Via E. Mari, Via Pesaro, Via Fermo, Viale Orlando e Viale Indipendenza.

Moltissimi gli eventi che si svolgeranno vedendo anche coinvolti i commercianti della zona.

Stand gastronomici, sfilata di moda, giochi gonfiabili, zumba fitness, scuole di danza e più di 200 ballerini animeranno la serata, ma non solo anche grande spazio alla musica: dalle ore 24 in Piazza Immacolata si esibirà gratuitamente il gruppo “Equipe 84”.

Sarà possibile inoltre, osservare gratuitamente il cielo con telescopi, cannocchiali e maxi binocoli grazie alla collaborazione di Maf Centro Ottico Vision e grazie all’ ambulatorio mobile “Galileo lenti Oftalmiche”, sarà possibile eseguire un controllo gratuito della vista.

La prima notte bianca questa che si aggiunge alle altre due che si terranno rispettivamente il 10 agosto nel centro storico di Ascoli Piceno e 31 agosto nel Quartiere Monticelli.

Sono intervenuti durante la conferenza stampa il Sindaco Marco Fioravanti, l’Assessore agli Eventi Monia Vallesi, l’Assessore al Commercio Domenico Stallone, il vicesindaco Giovanni Silvestri, l’Organizzatore dell’evento Massimiliano di Micco e Alessandro Magnifico di Maf Centro Ottico Vision.

