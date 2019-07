ANCONA – Il Centro funzionale della Regione Marche rende noto che per giovedì 25 e per venerdì 26 luglio è prevista un’allerta 2 per le ondate di calore, con temperature alle 14 di 33 gradi (36 gradi percepiti).

La raccomandazione, in particolare agli anziani, è come di consueto quella di bere molto e di evitare di uscire di casa nelle ore centrali, le più calde.

