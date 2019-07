Rilievi in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, sul posto anche il 118

ASCOLI PICENO – Incidente alle prime ore del 25 luglio.

Poco dopo la mezzanotte scontro fra due auto ad Ascoli in zona Campolungo. Dinamica del sinistro in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di San Benedetto, giunta sul posto con una pattuglia.

Soccorsa una ragazza, conducente di uno dei due mezzi, dal 118. E’ stata portata, in ospedale, in ambulanza, per le cure mediche. Si tratta di una 35enne.

Non ha riportato conseguenze gravi l’altro conducente, un ragazzo di 34 anni.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.