ASCOLI PICENO . È online la graduatoria finale per il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2018” del 15 novembre 2018, approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2019. Il “Fondo Sport e Periferie 2018” finanzierà con circa 72 milioni di euro 245 progetti su impianti sportivi sparsi su tutto il territorio italiano, di cui ben 27 nelle Marche.

Cos’è quindi questo piano “Sport e periferie”? Ce ne parlano i parlamentari marchigiani del Movimento 5 stelle Rossella Accoto, Donatella Agostinelli, Roberto Cataldi, Maurizio Cattoi, Mauro Coltorti, Giorgio Fede, Mirella Emiliozzi, Paolo Giuliodori, Martina Parisse, Roberto Rossini, Sergio Romagnoli, Rachele Silvestri, Patrizia Terzoni: «Il piano prevede dei finanziamenti per la realizzazione, la rigenerazione e il completamento di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica nelle aree periferiche. Altri soldi per gli enti locali, stavolta per finanziare progetti a favore della diffusione della cultura dello sport nelle periferie e nelle zone più svantaggiate del Paese. Il fondo privilegia i comuni sotto i 5mila abitanti, i paesi più piccoli, che sono quelli che soffrono le maggiori carenze infrastrutturali. Alle Marche circa 6,850 milioni di euro».

Il piano è nato con il DL 185/2015 con l’obiettivo di rimuovere le diseguaglianze economiche e sociali, favorire attraverso lo sport l’inclusione sociale e incrementare la sicurezza urbana con investimenti sulle infrastrutture sportive. «Le attività sportive – commentano – possono aiutare i giovani a superare il senso di abbandono e a sentirsi partecipi di progetti di vita collettivi, favorendo anche comportamenti e stili di vita sani».

Con la Legge di Bilancio 2018 il Fondo è divenuto strutturale e gli è stata assegnata una dotazione base di 10 milioni di euro all’anno, cui aggiungere di volta in volta ulteriori fondi: dal 2019 al 2025 le risorse stanziate sono 250 milioni di euro.

«I soggetti assegnatari del finanziamento – avvisano i pentastellati – possono chiedere informazioni contattando direttamente la società Sport e Salute SpA, l’ente che si occupa della gestione dei fondi».

«Mentre in tv e sui giornali si parla solo di Tav e autonomie – concludono i parlamentari 5stelle – noi continuiamo a occuparci di cose concrete: delle opere veramente utili ai territori, veramente utili al Paese».

Ecco l’elenco degli interventi. Gli impianti beneficiari sono:

ASD San Marco Petriolo (500mila €),

ASD Le Muse (500mila €),

ASD Ripaberarda (274mila €),

Università di Camerino (500mila €).

I Comuni beneficiari sono:

Terre Roveresche (500mila €),

Peglio (146mila €),

Urbisaglia (500mila €),

Sant’Angelo Inpontano (127mila €),

Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto (375mila €),

Colli del Tronto (182mila €),

Gualdo (60mila €),

Polverigi (300mila €),

Montecopiolo (194mila €),

Trapagnano (69mila €),

Montelupone (73mila €),

Venarotta (362mila €),

Corridonia (187mila €),

Tavoleto (457mila €),

Ripe San Ginesio (70mila €),

Fiuminata (247mila €),

Castorano (187mila €),

Falconara Marittima (159mila €),

Sarnano (195mila €),

Pergola (140mila €),

Castel di Lama (500mila €),

Smerillo (45mila €).

