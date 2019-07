AMANDOLA – Verrà pubblicato domani, 26 luglio, in gazzetta ufficiale italiana l’avviso per il bando del nuovo ospedale di Amandola.

Si prevede che l’aggiudicazione si possa concludere entro il 2019. I lavori previsti dovrebbero terminare in due anni, salvo riduzioni offerte in fase di gara. L’ importo totale investimento finanziario è 18 milioni e 800 mila euro: ricostruzione sisma 13 milioni e 800 mila euro,donazione privata “Rosneft” 5 milioni di euro. I posti letto sono 40 (di cui 7 tecnici) più 40 di Rsa.

“Sta arrivando il nuovo Ospedale dei Sibillini. Ringrazio tutti quelli che in questi mesi hanno lavorato alacremente affinché tutto andasse per il verso giusto. Sono molto soddisfatto di questo percorso che ha coinvolto molti soggetti. Grazie anche alla consistente donazione privata del gruppo Rosneft, l’importo complessivo di tutta l’operazione è di oltre 18 milioni di euro. Restituiamo ad un territorio così duramente colpito dal terremoto un ospedale strategico per tutta l’area montana dei Sibillini che tornerà ad avere servizi sanitari che rispondono ai bisogni dei marchigiani.

Il Comune ha saputo lavorare in parallelo all’attività della Regione. C’ è stata grande qualità nel governare il percorso facendo azioni in parallelo. L’Ufficio della ricostruzione, con l’architetto Bartoli, ha seguito progetto e validazione, nel contempo variante, acquisizione del terreno, bonifica bellica: sono stati uccisi tanti tempi morti: il che significa che tra bando, 60 giorni per i privati, valutazione e affidamento il cantiere partirà entro l’anno” precisa il presidente Luca Ceriscioli.

Il percorso

Il 14 luglio 2017 è stato stipulato il contratto di donazione da parte della “Rosneft” che ha messo a disposizione 5 milioni per il progetto. In data 26 ottobre 2017 è pervenuta una proposta di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. 50/2016 da parte della Kos care srl per la fornitura del servizio di architettura e ingegneria di progettazione esecutiva relativo alla realizzazione dei lavori di costruzione del complesso sanitario e socio – sanitario denominato “Nuovo Ospedale nel Comune di Amandola”.

É stato pubblicato l’Avviso pubblico sul sito regionale nella sezione “Avvisi pubblici” e sul Bur Marche del ricevimento della proposta descritta a seguito del quale, non essendo pervenute altre offerte, è stata dichiarata aggiudicataria della sponsorizzazione la Kos care SRL. I professionisti incaricati hanno consegnato il progetto definitivo il 26 ottobre 2018; ultimato in data 14 novembre 2018 il controllo da parte dell’ente verificatore (Consorzio di Bonifica delle Marche).

E’ stata convocata dall’Usr in data 5 dicembre 2018 una Conferenza dei servizi che ha avuto esito positivo. Il progetto esecutivo, consegnato il 28 dicembre 2018 ed aggiornato a seguito delle richieste formulate in fase di verifica mediante quattro successive revisioni elaborate dal 18 febbraio 2019 al 2 maggio 2019, è stato verificato in data 20 maggio 2018 e validato dal Rup in data 21 maggio 2019; successivamente il Direttore dell’Ufficio Ricostruzione Sisma Marche ha approvato definitivamente il progetto per l’importo di 18 milioni 800 mila euro.

Il 12 luglio 2019 il Dirigente della P.F. Accreditamenti ha trasmesso il proprio Decreto n. 21 5 del 10 luglio 2019 attestante la Compatibilità e congruità regionale per l’autorizzazione alla realizzazione del nuovo Ospedale di Amandola.

L’Anac con nota del 15 luglio 2019 ha attestato di non avere nulla da osservare sulla documentazione trasmessa ai fini della verifica preventiva di legittimità in merito al bando di gara. Con Decreto del dirigente della P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera il 22 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo e avviato l’appalto mediante gara europea, con procedura telematica e aperta.

