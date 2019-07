ASCOLI PICENO – Su iniziativa del gruppo della Lega di San Benedetto, si è tenuto il 25 luglio un incontro con il Presidente della commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera Onorevole Alessandro Morelli.

Al colloquio, erano presenti l’onorevole Giorgia Latini, il commissario provinciale della Lega Andrea Maria Antonini, la coordinatrice della Lega cittadina di San Benedetto del Tronto Laura Gorini, il consigliere comunale Emidio Del Zompo ed Ivan Cardia. Sono stati trattati molti temi relativi ai trasporti nel Piceno, evidenziando un certo isolamento infrastrutturale e ferroviario in cui versa già da tempo la zona.

Il Presidente Morelli ha ascoltato con attenzione le istanze del territorio e ha richiesto una breve relazione scritta sulla situazione picena che sarà oggetto di seria valutazione. “Si è trattato di un incontro molto proficuo, dove abbiamo potuto evidenziare le gravi carenze infrastrutturali del nostro territorio” ha spiegato l’onorevole Giorgia Latini. “Il Piceno vanta eccellenze uniche dal punto di vista paesaggistico, culturale, artistico ed enogastronomico, ma senza validi collegamenti stradali e ferroviari rischia di rimanere tristemente isolato. Non possiamo permettercelo: la nostra terra deve essere ammirata in tutto il suo splendore, ma dobbiamo lavorare alacremente affinché possa essere raggiunta in maniera comoda e veloce”.

Il commissario Andrea Maria Antonini: “L’occasione è stata propizia per affrontare a 360 gradi una ferita sanguinante del nostro piceno che personalmente ritengo uno dei motivi principali della atavica lentezza di sviluppo complessivo del territorio: la difficoltà di accessibilità che coinvolge un po’tutti, dalle merci, ai turisti. Gli antichi romani per conquistare le città la prima cosa che facevano costruivano le strade per raggiungerle più facilmente con truppe e mezzi bellici. Non possiamo pretendere investimenti e frotte di turisti se non gli permettiamo di raggiungerci”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la coordinatrice Laura Gorini: “E’ encomiabile la celere attenzione che l’onorevole Morelli ha voluto riservare alle nostre istanze, segno che la Lega è davvero sempre presente sul territorio. Per ciò che riguarda San Benedetto in particolare, parliamo della prima città turistica delle Marche e la quinta per abitanti di tutta la Regione; perché possa tornare a rifiorire, come tutta la provincia, necessita di collegamenti snelli e veloci che le nostre amministrazioni regionali di sinistra non sono mai riuscite a garantire. Le proposte che saranno poste all’attenzione dei nostri rappresentanti politici sono anche il frutto di un attento lavoro di approfondimento da parte dei nostri iscritti cittadini tra cui ringrazio Marco di Marco. Un ringraziamento va anche a Ivan Cardia che ha promosso l’incontro”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.