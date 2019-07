CASCIA – Davvero una settimana infuocata per il mercato del club bianconero che aveva dato per certo l’arrivo di Murawsky centrocampista del Palermo che era anche arrivato a Cascia. La tenelovela Radoslaw Murawski–Ascoli, sta caratterizzando gli utlimi giorni di preparazione, il centrocampista si è allenato con i bianconeri e aveva trovato l’accordo ma pare che abbia preso tempo per una proposta dalla Turchia.

Stamattina. 26 luglio, il Patron Massimo Pulcinelli si è recato in visita alla squadra nel ritiro di Cascia.

In uscita si segnala l’interesse del Como per Simone Andrea Ganz: l’attaccante che non ha lasciato il segno all’Ascoli collezionando poche presenze, potrebbe tornare nella società che lo ha lanciato e dove visse una delle sue migliori stagioni calcistiche. Potrebbe contribuire al rilancio della punta 25enne che ha un contratto con l’Ascoli fino al 2022. La società bianconera sarebbe disposta ad aiutare economicamente in fatto di stipendio il club lombardo, appena tornato in C. Il Como ha raggiunto l’accordo anche con un altro ex Ascoli, H’Maidat il belga-marocchino, meteora in bianconero.

Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, il centrocampista Alberto Gerbo, liberato dal Foggia, potrebbe arrivare ad Ascoli che sarebbe in vantaggio su Salernitana e Cremonese.

