SPINETOLI – Da lunedì 29 luglio inizierà la Festa di Maria Santissima Addolorata a Spinetoli, che si protrarrà fino al 5 agosto.

In Piazza Kennedy si darà il via al ventennale della sagra delle tagliatelle alla “pagliarana” che si svolgerà tutte le sere, dalle ore 19:30 con un menu completo, che comprende un primo, un secondo e contorno a 6 euro. Previsto un intrattenimento per tutte le serate a cominciare da lunedì, alle ore 21, con lo spettacolo “Saranno Famosi On the Road” del Coro del Pagliaio d’Oro, a cura di Azzurra D’Angelo. Martedì 30 il dodicesimo Trofeo Avis Spinetoli-Pagliare e l’esibizione del duo Alessandro & Francesca. Il 31 luglio ci sarà lo spettacolo di Tonino.

Musica e Magia con l’esibizione della scuola di ballo DanzArte. Il primo agosto, alle 21:30, sarà la volta di una sfilata di moda, la prima edizione di “Una notte da Sogno”. Il 2 agosto l’intrattenimento sarà a cura degli On Air Band, con musica anni ‘70 e ‘80.

Tre sono invece gli appuntamenti previsti per sabato 3 agosto: alle 15:30 via Piave, la gara di ruzzola; alle 16:30 “Il Gioco della Vita” organizzato dall’Avis per i ragazzi dai 10 ai 14 anni; alle ore 21 il Tributo Baglioni a cura degli Alè-oò, una cover riconosciuta dal cantante.

Domenica 4 agosto si terrà il 19° raduno del Vesta Club in Piazza Kennedy e il 1° Raduno dei Trattori d’Epoca in Piazza C.A. della Chiesa. Dalle 8:30 del mattino il Corpo Bandistico Città di Spinetoli che animerà le strade per la festa patronale che cade proprio domenica e alle 17:30 si terrà la processione da Sant’Antonio Abate a Piazza Kennedy, dove si celebrerà la Messa all’aperto.

Nella serata si terrà il concerto gratuito di Giusy Ferreri. Infine, il 5 agosto, ci sarà lo musica anni ‘60 e ‘70 di Stefania Fazzini Group, l’estrazione della lotteria dove sono e lo spettacolo piromusicale di mezzanotte, a cura della Pirotecnica Santa Chiara.

