SARNANO – Amichevole con vittoria per l’Ascoli che a Sarnano batto lo Spezia per due reti ad una. A segno Ninkovic su rigore nel primo tempo e Scamacca nel secondo tempo, per i liguri sempre dagli undici metri per il momentaneo pareggio a segno Ricci. Bene Ninkovic seppur si divora un gol su assist di Scamacca e bene anche Cavion e Petrucci, Girandola di cambi nel secondo tempo, a riposo Ardemagni in via precauzionale. Circa 700 gli spettatori, presente anche la dirigenza bianconera ed il presidente Giuliano Tosti.

Ora due giorni di riposo per i bianconeri che si ritroveranno martedì alle 16 al Picchio Village per l’allenamento. Al termine dell’allenamento di martedì la squadra tornerà di nuovo in ritiro, questa volta all’Hotel Eden di Sarnano e fino alla vigilia del match amichevole col Frosinone sosterrà le sedute di lavoro allo stadio Maurelli.

SPEZIA: Krapikas, Marchizza, Ramos, Mora, Ricci M., Delano, Terzi, Gudjohnsen, Ricci F., Vignati, Maggiore. A disp. Desjardins, Crivello, Ceccarini, Pinto, Gyasi, Awua, Bartolomei, De Francesco, De Col, Benedetti, Acampora, Buffonge, Bastoni. All. Italiano

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni (14’ st Fulignati); Laverone (6’ st Andreoni), Brosco 31’ st Diop), Quaranta (6’ st Valentini), D’Elia (43’ st Perri); Cavion, Piccinocchi (12’ st Baldini), Petrucci; Ninkovic (6’ st Di Francesco); Scamacca, Rosseti (26’ st Troiano). A disp. Novi, Troiano, Carpani, Said, Chajia, Vignati, Ardemagni. All. Zanetti.

ARBITRO: Camplone di Pescara

RETI: 5’ pt rig. Ninkovic (A), 24’ pt rig. Ricci M. (S), 28’ st Scamacca (A)

