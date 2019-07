OFFIDA – Incidente nel tardo pomeriggio del 29 luglio.

Nelle campagne di Offida un trattore è uscito fuori strada e si è ribaltato sulla Mezzina.

L’agricoltore è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto e prima da automobilisti di passaggio.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

L’agricoltore è stato portato in ospedale ad Ascoli, per fortuna le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti.

