ASCOLI PICENO – Una sequenza impressionante di concerti attende i Distretto 13 che, a partire da domani sera, inanelleranno ben cinque performances consecutive.

“Siamo nel cuore dell’estate e per fortuna le occasioni per suonare dal vivo non mancano” racconta Massimo Lori “Sembra che la nostra musica stia incontrando i gusti del pubblico e le serate si susseguono senza soluzione di continuità. Il segreto di tale positivo riscontro probabilmente risiede nel fatto che il “Distretto13rockparty” è qualcosa di diverso da una semplice serata musicale, è un evento poliedrico e dinamico, elaborato con cura, che tende a sorprendere il pubblico con una proposta di brani estremamente varia ed estesa, caratterizzata da uno stile sonoro ben preciso e riconoscibile”.

Si parte domani sera, mercoledì 31 luglio, con la Rock Wine Night presso il “Fresh & Co.” di Colli del Tronto: un vero “circo rock” giunto già alla terza edizione. Mentre si degusta un ricchissimo aperitivo, prenderanno vita esibizioni acrobatiche, di magia e prestidigitazione mentre altri artisti saranno all’opera presso l’area tattoo e body painting, ovviamente con la colonna sonora “live” dei Distretto 13.

Giovedì primo agosto la band si sposterà ad Ascoli Piceno presso il Sestiere di Porta Solestà dove è già in corso la celebre “Sagra della Tagliata”: una serata che si avvierà a cena e si protrarrà sino a notte fonda tra ottimo cibo, vasta scelta di birre, allegria e musica dal vivo.

Venerdì 2 agosto i Distretto 13 si sposteranno in Abruzzo per portare il Distretto13rockparty allo Chalet La Rotonda di Giulianova Lido. Il bellissimo stabilimento giuliese, sull’euforica onda della rinnovata gestione, proporrà un evento ad ingresso libero che offrirà la possibilità di cenare con menù alla carta a base di pesce o pinsa romana e di trascorrere un festoso dopocena sulla splendida terrazza circolare affacciata sul mare.

Sabato 3 agosto la band rientrerà in territorio marchigiano ed il Distretto13rockparty farà tappa a Centobuchi di Monteprandone per lo Street Food d’Estate: un evento organizzato dall’Associazione “Carnevale e quant’altro” con il patrocinio del Comune di Monteprandone che trasformerà la piazza di Centobuchi in un grande parco con area giochi per i bambini, street-food, degustazione di birre artigianali e la musica dal vivo dei Distretto 13.

Domenica 4 agosto la conclusione esplosiva di una settimana intensa: la carovana D13 si sposterà a Castel di Lama per il Summer Food&Beer organizzato da Tiello STREETto. Summer Food&Beer è un evento che non si limiterà a portare in piazza i food-trucks ma tra giochi, animazione, artisti di strada, gonfiabili e spettacoli vari, cercherà di preservare e promuovere i tesori enogastronomici del nostro territorio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.