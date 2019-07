CASTEL DI LAMA – Nel week-end del 2, 3 e 4 agosto si terrà il Summer Food di Castel di Lama, in Piazza della Libertà.

Un festival del cibo da strada e del divertimento con tanti Truck Food provenienti da tutta Italia che proporranno piatti deliziosi, caratterizzati dalla loro storia di cucine itineranti. Ad arricchire l’atmosfera ci saranno concerti live, tutte le sere.

Il venerdì 2 Agosto si esibirà il gruppo Rock Anthology per ascoltare il meglio della musica pop rock italiana ed internazionale. Sabato 3 Agosto invece ci addentriamo nella magia dei Quarta Dimensione MPC con il loro omaggio ai Beatles, in seconda serata ci sarà una dj-set.

E per chiudere in bellezza domenica 4 agosto sul palco saliranno i Distretto 13 con il loro rock classico unito ai grandi successi pop del momento. Non mancherà anche l’area gioco per i più piccoli, con gonfiabili e animazione.

I food truck apriranno venerdì 2 agosto dalle 18 mentre sabato 3 e domenica 4 agosto seguiranno i seguenti orari: 11-15 e 18- 24.

L’evento è organizzato da Tiello STREETto, un brand che si occupa di organizzare eventi a tema Street Food in tutta Italia, con il patrocinio del Comune di Castel di Lama.

