ASCOLI PICENO – “Abbiamo già preparato una bozza di regolamento comunale, presto in Commissione inizierà l’iter per l’istituzione del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza”.

A darne l’annuncio è stato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. “Si tratta di un’idea che avevamo preso tempo fa, ma abbiamo deciso di accelerare i tempi soprattutto all’indomani dell’orribile e disgustosa vicenda di Bibbiano. Non possiamo permettere che bambini e ragazzi vengano sottratti alle loro famiglie attraverso frodi, menzogne e inganni, per questo motivo come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di istituire la figura del Garante”.

Il regolamento è ancora solo una bozza, ma alcuni punti fondamentali sono già stati individuati: “Il Garante sarà scelto tra persone d’indiscusso prestigio e fama nel campo giudico, psicologico, pedagogico ed educativo, resterà in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del sindaco e non potrà essere rinnovato più di una volta. Sarà un’autorità indipendente, che svolgerà la propria attività in piena libertà da istituzioni pubbliche e private. Dovrà vigilare sull’applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e sulle norme adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, ma dovrà anche promuovere la conoscenza di tali diritti e la partecipazione e l’ascolto di bambini e ragazzi. Segnalerà infine all’autorità giudiziaria qualsiasi presunta violazione di diritti o qualsiasi forma di discriminazione verso i minori. Mi auguro che tutti, a prescindere dai differenti orientamenti politici, accolgano con favore questa novità: bisogna necessariamente remare tutti nella stessa direzione quando c’è da difendere l’interesse dei più piccoli” ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.

