CASTORANO – È il 24enne Edoardo Pierantozzi il nuovo presidente della Consulta Giovanile di Castorano. Sostituisce Marco Canali, diventato Assessore con delega al Bilancio, all’Associazionismo e all’Agricoltura. A dare la notizia non poteva che essere il 22enne Matteo Mancini, il consigliere più giovane dell’Amministrazione Fanesi, con Delega alle Politiche giovanili.

L’attivissima consulta castoranese promette di non fermare le tante attività nate cinque anni fa e che l’hanno vista impegnata in diversi settori: dall’intrattenimento, al recupero di memorie storiche – ricordiamo il documentario in cui furono intervistati anziani che parteciparono alla Seconda Guerra Mondiale – dall’anteprima de La V’vtella, che si svolge il giorno prima della più famosa festa di Castorano ad attività di sensibilizzazione dedicate ai più giovani.

“Se alle scorse elezioni mi sono candidato – commenta il consigliere Mancini – è grazie all’importante esperienza con la consulta per la quale a fronte di piccole responsabilità ho ricevuto grandi soddisfazioni. E così è stato per tutti noi del direttivo. Nel futuro prevediamo incontri con la scuola elementare e dell’infanzia. Stiamo pensando a un incontro con Picenambiente presso il centro di smistamento nella sede di Pagliare per tutti i piccoli studenti di Castorano in la differenziata ha raggiunto il 70%. La consulta deve avvicinare tutti i mondi. Siamo il valore aggiunto del paese e continueremo a coglieremo al meglio questa opportunità”.

“Per Castorano è fondamentale l’apporto della Consulta giovanile – conclude il Sindaco Fanesi – che è nata cinque anni fa. La sua costituzione fu il primo nostro atto nella passata amministrazione. È davvero grande il lavoro che svolgono. Ecco perché, posso già anticipare che, l’Amministrazione comunale presto istituirà un’aula studio, un luogo per far incontrare e studiare i ragazzi”.

Il primo evento di questa nuova consulta sarà “Aspettando la V’vtella”: il 13 agosto ci saranno musica dal vivo, stand gastronomici e il dj Gorilla che animerà la serata.

