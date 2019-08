La manifestazione sportiva è durata 4 giorni (25-28 luglio) con un girone unico, allo scopo di far giocare tutti i ragazzi, dagli 8 ai 15 anni della comunità e dei paesi limitrofi

SPINETOLI – Nei giorni scorsi si è tenuto il primo trofeo Summer Cup di Spinetoli, organizzato dalla Parrocchia Maria SS.ma Assunta e dall’associazione Officina 177.

La manifestazione sportiva è durata 4 giorni (25-28 luglio) con un girone unico, allo scopo di far giocare tutti i ragazzi, dagli 8 ai 15 anni di Spinetoli e dei paesi limitrofi. Il torneo di calcetto è stato concepito per impegnare i partecipanti nello sport e per farli divertire. Alla squadra vincitrice è stata consegnata una medaglia con impressa una stretta di mano e la scritta “l’unione fa la forza”.

L’obiettivo dell’associazione Officina 177 – formata da un gruppo di amici che spontaneamente e spinti da un forte amore per il loro paese – è la promozione del territorio di Spinetoli.

Visto il successo della prima adesione, alla quale hanno partecipato tante squadre, gli organizzatori puntano a riproporre il Trofeo Summer Cup anche per l’anno prossimo ampliandolo a categoria distinte.

