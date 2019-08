Si parte martedì 6 agosto con il diritto di prelazione per chi era già abbonato; da lunedì 12 inizierà la vendita libera per tutti i sostenitori del club bianconero

ASCOLI PICENO – “Io ho scelto” è lo slogan scelto per dare il via alla campagna abbonamenti dell’Ascoli Calcio per la stagione 2019/2020 del prossimo campionato di Serie B.

Si parte martedì 6 agosto dalle ore 10 per chi intende rinnovare la propria tessera e che avrà il diritto di prelazione fino a domenica 11 agosto; da lunedì 12 inizierà invece la vendita libera per tutti i tifosi.

I prezzi. Poltroncina centrale: intero 750 euro, ridotto 500 euro, junior, 380 euro. Poltroncina sud: intero 450 euro, ridotto 350 euro, junior 260 euro. Tribuna Mazzone: intero 190 euro, ridotto 145 euro, junior 40 euro. Curva Nord: intero 190 euro, ridotto 145 euro, junior 40 euro. Le tariffe ridotte sono valide per i nati entro il 31/12/1959, per donne e residenti in province diverse da Ascoli Piceno; Junior valido per i nati dal 1/1/2005.

Gli abbonamenti sono acquistabili presso lo Store dell’Ascoli Calcio, presso i punti vendita TicketOne ed online sul sito www.ticketone.it

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.