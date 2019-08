I giovani hanno sostenuto di nuovo, come accaduto lo scorso anno, i partecipanti distribuendo gratuitamente, nel loro stand, bottiglie di acqua minerale e gadgets del Festival

ASCOLI PICENO – La Banca del Piceno ha partecipato attivamente come Partner Ufficiale all’evento del 30 luglio ad Amandola, in cui il protagonista del concerto gratuito del programma RisorgiMarche 2019 è stato Marco Mengoni, che si è esibito in località Fontanelle, tra Amandola, Bolognola e Sarnano.

I giovani della Banca del Piceno hanno sostenuto di nuovo, come accaduto lo scorso anno, i partecipanti distribuendo gratuitamente, nel loro stand, bottiglie di acqua minerale e gadgets RisorgiMarche ai tanti partecipanti che hanno dovuto affrontare un percorso che, in media, è stato di sei chilometri tra il parcheggio auto ed il luogo del concerto.

I rappresentanti della Banca del Piceno saranno di nuovo presenti al concerto di Arisa del prossimo 2 agosto a Spelonga, insieme ai musicisti della Banda di Castignano, guidati dal Maestro Giuseppe Boccucci, i quali anche alla fine del concerto di Marco Mengoni hanno accompagnato in allegria il deflusso delle comitive verso le zone di sosta degli automezzi.

