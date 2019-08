ASCOLI PICENO – Per la prima volta in assoluto i Carabinieri, su invito del Comune di Ascoli Piceno saranno presenti alla “Giostra della Quintana” edizione della Tradizione in onore di Sant’Emidio Patrono della città, che si terrà domenica 4 agosto alle 14,30, con una quadriglia del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che precederà il corteo storico composto da oltre 1.200 figuranti.

Il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma è erede e successore delle gloriose tradizioni ippiche e storiche dell’Arma dei Carabinieri.

Il reparto, oltre alle normali attività d’istituto, quali pattuglie e perlustrazioni in aree impervie e sensibili dell’intero territorio nazionale, concorre nell’espletamento di servizi di ordine pubblico, esegue i più importanti servizi d’onore e di rappresentanza e ogni anno dà vita al celebre “Carosello Storico” che rievoca le più gloriose pagine della storia dei Carabinieri a Cavallo.

