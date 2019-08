Il ritrovo in Piazza Arringo è alle ore 19 e la partenza alle 21. Sono previste due gare, una da 6 e una da 10 km, con validità per il Gran Prix e il Master Marche 2019

ASCOLI PICENO – In arrivo una serata di sport in città.

Si è tenuta questa mattina nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo la conferenza stampa di presentazione della decima edizione di “10.000 Ascoli”. La manifestazione in memoria di Mario Speranza e Gianfranco Valenti, si svolgerà venerdì 2 agosto e prevede due gare: una competitiva Fidal di 10 km e una non competitiva di 6 km.

Il ritrovo in Piazza Arringo è alle ore 19 e la partenza alle 21, le gare notturne attraverseranno la città ed il centro storico; inoltre hanno validità per il Gran Prix ed il Master Marche 2019. Il tempo massimo di arrivo è fissato in 75 minuti. Al termine della competizione vi sarà un piccolo ristoro per tutti i partecipanti. L’evento sarà inoltre un ottimo modo per coniugare lo sport al turismo valorizzando anche il territorio.

Sono intervenuti alla conferenza stampa l’Assessore allo Sport Domenico Stallone, il Presidente dell’Asa Ascoli Tonino Brutti ed il Presidente Provinciale CONI Armando De Vincentis.

