MONTALTO MARCHE – Incidente nel tardo pomeriggio del primo agosto.

A Montalto scontro fra auto, in Contrada Maglio, per cause in fase di accertamento.

Su un mezzo tre persone del Maceratese, una famiglia, e sull’altro due persone straniere ma residenti in zona. Feriti portati ad Ascoli e a San Benedetto presso gli ospedali.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi. Sul luogo, per i rilievi, i Carabinieri.

