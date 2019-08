ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno e la Start SpA in occasione della Giostra della Quintana 2019 di domenica 4 agosto per favorire la partecipazione alla manifestazione organizzano un Servizio Navetta gratuito per il collegamento dai parcheggi di Monticelli e dello Stadio Del Duca per il Campo Squarcia

Percorso

Ospedale Mazzoni – Via dei Girasoli – Circonvallazione Nord – Ginestre – Bar dello Stadio – Parcheggio Stadio – Viale Rozzi – Viale Indipendenza – Stazione FS Orari di partenza da Monticelli Ospedale Dalle 13.30 alle 16 con partenza ogni 15 minuti. Dalle 19.30 alle 22.30 con partenza ogni 15 minuti. Orari di partenza dalla Stazione FS Dalle 13.45 alle 16.15 con partenza ogni 15 minuti. Dalle 19.45 alle 22.45 con partenza ogni 15 minuti.

