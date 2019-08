Unanime lo sdegno per l’atto vandalico ed è caccia ai colpevoli, che hanno messo in pericolo automobilisti e passanti che in quel momento transitavano sul ponte

ASCOLI PICENO – Si accende il clima ad Ascoli Piceno in vista della Quintana che si corre oggi pomeriggio al Campo dei Giochi dello Squarcia. Poco dopo la mezzanotte ignoti hanno gettato fazzoletti infuocati sul ponte di Porta Cartara, a pochi passi da dove si stava svolgendo la cena propiziatoria del sestiere della Piazzarola, uno dei sei che partecipano al torneo cavalleresco.

Danneggiato il maestoso dipinto fatto nei giorni scorsi nel rispetto della tradizione quintanara. Testimoni riferiscono di odore di benzina nella zona dell’incendio appiccato in più punti ed evidentemente doloso. Unanime lo sdegno per l’atto vandalico ed è caccia ai colpevoli, che hanno messo in pericolo automobilisti e passanti che in quel momento transitavano sul ponte.

Nel disegno della Piazzarola la parte centrale riguarda le mani della creazione di Adamo di Michelangelo realizzata in particolare da Filiberto Caponi, artista restauratore di Arquata del Tronto, uno dei centri più colpiti dal terremoto del 2016.

