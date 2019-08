L’appuntamento è fissato per giovedì 8 agosto alle ore 21.45 in Piazza del Popolo

OFFIDA – Appuntamento con uno spettacolo in piazza.

“Non voglio mica la luna” torna a Offida per uno spettacolo sotto le stelle in concomitanza con l’evento Ophis 2019 e la sua affascinante serata dedicata all’antico popolo dei Piceni.

Dopo il sold-out al Teatro Serpente Aureo, e a San Benedetto del Tronto, Ascoli, Fermo e Acquasanta Terme, la serie web Non voglio mica la luna torna ad Offida, luogo della fortunata proiezione inaugurale del tour in giro per i teatri e i cinema delle Marche, e location di fondamentale importanza per la serie.

La presentazione della serie a cura di autori e regista e l’esibizione live di Paul Giorgi autore delle musiche di “Non voglio mica la luna” alla quale seguirà la proiezione cinematografica.

L’evento è gratuito e patrocinato dal Comune di Offida.

La trama in breve: Mancano solo cinque giorni al matrimonio di Sibilla e Tom. A Offida sono già arrivati i parenti inglesi e gli amici dello sposo, quando un’arcana apparizione tramuta il matrimonio in un viaggio nel cuore delle Marche.

