ASCOLI PICENO – Altra conferenza stampa in sala “De Carolis e Ferri”, il 7 agosto, questa volta dedicata alla presentazione della Notte Bianca di Ascoli Piceno in programma sabato 10 agosto nelle vie del centro storico.

“La notte è fatta per sognare” è lo slogan scelto per una serata all’insegna del divertimento e dello shopping, ma anche dell’arte e della cultura, con una serie di iniziative e di concerti volte a far scoprire le bellezze della città.

Anche la musica avrà un ruolo da protagonista: tra le tante band che animeranno le vie del centro spiccano i La Rua, che si esibiranno in piazza del Popolo.

Nell’ambito dell’evento si svolgerà anche “La Notte è fatta per…la bellezza“.

La Pinacoteca Civica, Galleria Licini, teatro Ventidio Basso e teatro Filarmonici resteranno aperti dalle 19 alle 23 con visite guidate. Il biglietto unico per tutti e quattro i siti comprensivo di visite guidate è di 6 euro, acquistabile presso l’ufficio turistico in piazza Arringo.

Davanti al Ventidio, sotto la loggetta avrà luogo alle 21 e replica alle 22.30 la performance di Vincenzo di Bonaventura: “Monologo fantastico sull’avventurosa vita di Cecco d’Ascoli” e sempre nel loggiato sarà allestita una esposizione dei dipinti su Cecco di Emiliano Albani.

Apertura gratuita delle chiese romaniche con visite guidate dalle 19 alle 23: Sant’Agostino, Santa Maria Intervineas, San Gregorio Magno e SS. Vincenzo e Anastasio. Nella chiesa di S. Maria Intervineas alle 21 si esibirà il giovane chitarrista Lorenzo Iacobini, allievo del maestro Travaglini dell’istituto Spontini.

Apertura gratuita del Museo Archeologico con visite guidate delle tre sezioni del museo dalle 19 alle 24. A partire dalle 21 nella terrazza del museo si terrà la.conferenza del professor Stefano Conti su Giuliano l’Apostata.

Hanno partecipato alla conferenza stampa il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore al Turismo Monica Acciarri, l’assessore alla Cultura Donatella Ferretti, l’assessore al Commercio Nico Stallone, l’assessore agli Eventi Monia Vallesi, l’organizzatore dell’evento Nicky Nardinocchi, il rappresentante dell’associazione culturale 7AP Luca Virgulti e i rappresentanti di Impero Eventi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.