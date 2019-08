MONTEGALLO – Il Maresciallo Giuseppe Lasorsa, 45 anni originario di Bari, è giunto da pochi giorni alla Stazione Carabinieri di Montegallo, assumendo l’incarico di Comandante. Il Maresciallo Lasorsa che vanta numerose esperienze operative in carriera sia nel territorio piceno che nel maceratese, ha raggiunto ora questo importante traguardo ottenendo il Comando dell’importante presidio di Montegallo.

Stamane, 8 agosto, il Sindaco, Sergio Fabiani, alla presenza del Comandante Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno, Colonnello Ciro Niglio, incontrando il nuovo Comandante della Stazione, ha espresso parole di apprezzamento per l’operato quotidiano dei militari e per la loro grande disponibilità verso le esigenze della cittadinanza e, nel rinnovare i ringraziamenti per quanto è stato sinora fatto, ha espresso i più fervidi auguri di buon lavoro al Maresciallo Lasorsa, con gli auspici di sempre maggiori successi professionali.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.