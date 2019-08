FORCE – Dopo esperienze operative di tutto rilievo prima nel Teramano e poi nel Piceno, è giunto da pochi giorni a Force il Maresciallo Andrea Felicetti, 47 anni originario di Ascoli Piceno, con l’incarico di Comandante il Maresciallo Felicetti ha ben meritato l’ambito comando in un territorio sano, fatto di gente seria e operosa, dove la presenza costante dell’Arma che opera quotidianamente a contatto con la cittadinanza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è da decenni parte fondamentale del patrimonio comune.

Questa mattina, 9 agosto, il Sindaco Augusto Curti, alla presenza del Comandante Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno, Colonnello Ciro Niglio, incontrando il nuovo Comandante, ha espresso parole di apprezzamento per le attività espletate quotidianamente dai militari e per la loro grande disponibilità verso le istanze della cittadinanza e, nel rinnovare i ringraziamenti per quanto è stato sinora fatto, ha sottolineato l’impegno profuso anche dal Brigadiere Emidio Trobbiani che nell’ultimo periodo ha retto le sorti del Comando Stazione, esprimendo infine i più fervidi auguri di buon lavoro al Maresciallo Felicetti, con gli auspici di sempre maggiori successi professionali.

