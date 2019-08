ASCOLI PICENO – Questa mattina, 9 agosto, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni hanno incontrato il garante regionale dei diritti alla persona, l’avvocato Andrea Nobili, per discutere in merito al regolamento comunale per l’istituzione del Garante dei Diritti per Infanzia e Adolescenza.

“Nel corso dell’incontro, sono state condivise alcune linee di pensiero e idee generali che saranno alla base di tale regolamento” ha spiegato il primo cittadino ascolano.

“Si tratta di una prima esperienza assoluta nella regione Marche, con un regolamento che farà proprie le indicazioni dell’Autorità nazionale: aspetti centrali saranno infatti l’ascolto, la tutela e la sicurezza del minore, ma anche la salvaguardia dell’intero nucleo familiare. Nei prossimi giorni il regolamento verrà inviato al presidente del consiglio comunale, Alessandro Bono, per la sua approvazione. Mi auguro che tutti i consiglieri accolgano favorevolmente questa bella novità, volta alla difesa dei più piccoli e a una maggior tranquillità e sicurezza per tutta la cittadinanza”.

