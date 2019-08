OFFIDA – Tragedia nella mattinata del 10 agosto.

Sulla Mezzina tra Offida e Castel di Lama scontro fra camion e moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Purtroppo è deceduto il centauro, un 58enne di Castorano, C. M., vani i soccorsi del 118 giunto in ambulanza sul posto.

