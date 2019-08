ASCOLI PICENO – Giornata complicata nel Piceno.

Non solo sinistri, purtroppo uno mortale, ma anche malori e incidenti casalinghi.

A Castel di Lama soccorso un 80enne colpito da un malore in strada. È stato portato in ospedale ad Ancona tramite eliambulanza per le cure mediche dopo i primi soccorsi prestati dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Ad Ascoli una persona è caduta mentre svolgeva dei lavori casalinghi e ha riportato ferite che hanno costretto il trasferimento al Torrette di Ancona, sempre in eliambulanza, per ulteriori accertamenti dopo le prime cure mediche da parte del personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

