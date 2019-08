ASCOLI PICENO – La settimana centrale dell’estate costituirà il fulcro del tour dei Distretto 13 che saranno in scena per ben sei giorni su sette.

La band capitanata da Massimo Lori plana sull’onda del grandissimo successo riscosso nelle piazze e nei locali di Marche ed Abruzzo ed inanella concerti ed esibizioni praticamente ogni sera.

Questa raffica di concerti non poteva iniziare nel modo migliore visto che stasera, lunedì 12 agosto, i Distretto 13 saranno sul palco della “FESTA BELLA 2019” a Spelonga. La “Festa Bella” è un importantissimo evento che prende vita ogni tre anni e rende omaggio alla memoria di un centinaio di valorosi spelongani che combatterono vittoriosamente la Battaglia di Lepanto riuscendo addirittura a portare a casa un vessillo turco quale prezioso bottino di guerra. Per più di un mese Spelonga si riempie di turisti ed aficionados ed offre rievocazioni, concerti e manifestazioni di ogni genere.

Martedì 13 i Distretto 13 si sposteranno invece sul litorale abruzzese e con il proprio concerto concluderanno il celebre “Palio dei Castelli di Sabbia”. L’evento si colloca nell’ambito dei festeggiamenti in onore della “Madonna del Mare Assunta in Cielo” e, a partire dalle ore 21.30 in Piazza Carducci ci sarà il concerto della band con le premiazioni ufficiali della gara.

Mercoledì 14 agosto, per la notte più lunga dell’estate, i Distretto 13 saranno allo Chalet Murena di Tortoreto Lido dove, a partire dal pomeriggio sarà possibile gustare un aperitivo nel giardino, a bordo piscina, per poi proseguire la serata con cena alla carta e festa fino a mattina. Disponibile ampia area giochi per bambini.

Venerdì 16 agosto la band si trasferirà a Martinsicuro per prendere parte al quarto appuntamento della rassegna Rock’n’Friday, una serie di “aperirock” organizzati dallo staff dello Chalet Portofino. Sotto la supervisione del “Patron” Don Flavio, a partire dalle ore 19.30 sarà possibile godere di uno splendido aperitivo in terrazza. Alle ore 21.30 il concerto dei Distretto 13 con apertura del chiosco bar e della griglieria.

Sabato 17 la crew si sposterà verso sud per approdare al Sarakas di Giulianova: nel tempio del rock giuliese ogni sera d’estate si radunano centinaia di ragazzi per ascoltare musica dal vivo e sabato prossimo, dalle 23.00 alle 2.00 potranno tutti saltare e ballare con il “Distretto 13 Rock Party”.

Una settimana così intensa non può che concludersi con un’apertura, domenica 18 infatti, i Distretto 13 avranno l’onore di salire sul palco della serata inaugurale della “Festa degli Gnocchi e Summer Beer Festival”: la famosa rassegna organizzata dal DejaVù di Sant’Egidio alla Vibrata si protrarrà fino al 25 agosto ospitando ogni sera artisti differenti e proponendo ricette sempre nuove.

