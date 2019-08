Niente Tribuna Est data l’imminente demolizione della Sud. “E’ bene specificare e sottolineare che la nostra scelta non è una protesta o una ripicca verso alcuno e pertanto invitiamo tutti a non vedere inesistenti dietrologie o fantomatiche trame dietro la nostra decisione”

ASCOLI PICENO – “Non tutti sanno che alle origini del tifo bianconero i supporters più caldi alloggiavano in Curva Nord. Solo dopo gli accesi scontri con la tifoseria fiorentina giunta in forze al Del Duca e audacemente respinta dai tifosi della Curva Sud (ai tempi i settori erano misti) si decise di occupare quest’ultimo settore, divenuto simbolo della combattività picena. La prossima stagione rappresenterà per noi un ritorno alle origini”.

Così, in una nota, Ultras 1898, il tifo caldo bianconero, annuncia l’approdo in Curva Nord data l’inagibilità e prossima demolizione della Sud: “Dopo una partecipata riunione nella quale si è analizzato lo scenario relativo al prossimo campionato, che sarà il primo dal 1974 ad oggi dove i tifosi bianconeri dovranno fare forzatamente a meno della Curva Sud, da sempre cuore pulsante della tifoseria e riferimento aggregativo del popolo Piceno, abbiamo deciso di ritrovarci in Curva Nord. Abbiamo fortemente apprezzato lo sforzo societario di proporre la Tribuna Mazzone ad un prezzo altamente competitivo per tutti i tifosi e per questo ringraziamo la dirigenza, ma crediamo sia difficile sintetizzare le esigenze e le diverse abitudini delle varie componenti dei tifosi in un solo settore”.

I tifosi aggiungono: “Noi amiamo cantare a squarciagola per novanta minuti, sventolare i nostri vessilli piccoli e grandi, seguire la partita in piedi, esporre striscioni irriverenti, accendere qualche torcia per colorare il settore, tutte cose che mal si conciliano con il tifoso della tribuna, esperto di tattica, che non vuole perdersi neanche 30 secondi di partita, che ama stare seduto sul cuscino bianconero portato da casa e vuole farsi il selfie con il proprio beniamino”.

“Nel rispetto delle differenze reciproche, per evitare inutili incomprensioni e prevedibili discussioni abbiamo deciso di occupare la Curva Nord, dove chi ama vivere la partita alla nostra maniera, potrà affiancarci e supportare attivamente il gruppo come fatto in questi anni di attività – dichiarano gli Ultras – E’ bene specificare e sottolineare che la nostra scelta non è una protesta o una ripicca verso alcuno e pertanto invitiamo tutti a non vedere inesistenti dietrologie o fantomatiche trame dietro la nostra decisione.

La scelta è dettata esclusivamente dalla volontà di tutelare il nostro modo di andare allo stadio. Ciò permetterà alla società (ci auguriamo) di proporre biglietti della Nord a prezzi popolari per tutti quei tifosi impossibilitati a garantire la propria presenza con gli abbonamenti per via del calcio spezzatino, ed un prezzo congruo per la Tribuna Mazzone”.

