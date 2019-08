Promozioni e sconti fino a tarda notte, musica arte e sport, gastronomia e animazioni per bambini e dalle 23, in Piazza del Popolo, il Silent Party.

OFFIDA – “Le calde temperature non hanno rallentato il nostro lavoro. Dopo Marche In Vino Veritas, il 16 agosto ci sarà la Notte Aurea 2019”.

Così l’Assessore Cristina Capriotti ha presentato la notte di shopping con promozioni e sconti fino a tarda notte, musica arte e sport, gastronomia e animazioni per bambini e dalle 23, in Piazza del Popolo, il Silent Party.

“Il cartellone estivo offidano ha un filo conduttore che collega gli eventi e mira sempre a sostenere le attività commerciali che sono una risorsa del nostro piccolo Borgo – continua la Capriotti – Vanno sostenuti e ringraziati tutti i commercianti che mantengono vivo il territorio. Ciascun tassello nell’organizzazione è importante, soprattutto se si lavora in sinergia. E penso alla Pro Loco che propone sempre delle novità, a Oriana Simonetti che ha messo su un programma ricco e all’Avis, nella persona di Mauro Moretti, sempre disponibile che risponde con piacere a tutti gli eventi che mettiamo in atto”.

I punti di ristoro apriranno dalle ore 20. Questi saranno dislocati nei seguenti luoghi: Borgo Giacomo Leopardi; Corso Serpente Aureo; Largo della Musica; Piazza Forlini; Spazio Vino; Piazza del Popolo; Piazza XX Settembre.

Durante la serata si potrà assistere all’intrattenimento musicale, dalle ore 21. Al Parco della Luna ci sarà il Pianobar con Carlo e al Borgo Giacomo Leopardi il duo Glosie, in Corso Serpente Aureo si esibirà Leandro Hladkowicz che ha partecipato alla semifinale nazionale di Sanremo giovani e farà musica anni ‘70, ‘80, ‘90. In Piazza XX Settembre Gaia Anglani e il violinista Paolo Incicco.

Mentre in Piazza del Popolo, fino alle 22, ci sarà l’esibizione ballerini Swing che coinvolgeranno i presenti, un dj con musica anni ’50. Dalle 23:45 inizierà il Silent Party, dove si potrà ballare con le cuffie: ci saranno 3 dj con tre consolle, genere commerciale (cuffia rossa), anni 80 90 ( cuffia blu) e musica tech-house (cuffia verde), prenotabili contattando il numero 388/1085220.

“La Notte Aurea di Offida negli anni passati – commenta Tonino Pierantozzi della Pro Loco – non avvicinava i giovani e ci serviva anche un modo per tenere vivi gli spettacoli fino a tarda notte. Abbiamo pensato a un evento che potesse allungare la notte fino a tardi, abbiamo pensato a un Silent Party. Ci sarà anche un’area di ristoro e beverage con cocktail creati con sangiovese spumante, rosso piceno superiore e passerina. Inoltre abbiamo pensato a una dimostrazione di spinning, in Piazza Forlini dalle 21 alle 23. “In sella nella notte”, sarà a cura della Palestra Body Fitness. Questi due eventi significativi arricchiranno la notte”.

Non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli in Corso Serpente Aureo con il truccabimbi dell’Avis e in Piazza Valorani con le bolle di saponi giganti di Yari. Novità di quest’anno ci sarà un trampoliere sputafuoco e postazioni di giocoleria medievale al Parco della Luna, Borgo Giacomo e Piazza della Libertà. “Allieteremo i presenti con una mezza luna acrobatica, vicino al Bar Eiffel – spiega la Simonetti – con artiste del Circo Tachimiri, acrobazie aeree”.

Attività del Centro storico saranno aperte fino a tarda notte e in Piazza XX Settembre ci sarà un mercatino.

“Ringrazio l’assessore Capriotti e il consigliere Pietro D’Angelo – conclude il Sindaco Luigi Massa – che portano avanti la tradizione con iniziative che guardino la promozione territoriale con un lavoro di squadra. Con la capacità di riuscire a mettere insieme la pluralità di associazioni e i commercianti, che danno il loro supporto e collaborano, per rendere la Notte Aurea più viva. Il 16 agosto sarà una notte di divertimento per tutti con una valenza produttiva vitivinicola, con i nostri vini come ingredienti principali di cocktail. Quello che stiamo percependo è che un pubblico di giovani è sempre più interessato a Offida, e lo abbiamo visto nella manifestazione Marche In Vino Veritas. La Notte Aurea rimane un appuntamento importante della stagione. Offida per quella sera ha voglia di ospitare più gente possibile. Ci proponiamo a livelli che sono nelle corde di Offida”.

