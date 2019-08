ASCOLI PICENO – “Ringrazio dal profondo del cuore il segretario Giovanni Schiano di Colella Lavina per il lavoro svolto in questi mesi in veste di segretario generale del Comune di Ascoli Piceno”.

Il sindaco Marco Fioravanti saluta e ringrazia così colui che ha ricoperto il ruolo di segretario generale nell’amministrazione cittadina dal 23 maggio dello scorso anno. “Il segretario ha sempre lavorato con massima professionalità ed encomiabile dedizione, dimostrando in ogni occasione grande senso del dovere. Lo ringrazio sinceramente per lo spessore umano e amministrativo mostrato in questi mesi, ci salutiamo in ottimi rapporti e con un profondo rispetto reciproco. Giovanni Schiano di Colella Lavina ricoprirà il suo ruolo fino all’8 settembre 2019: nel frattempo, come da intesa comune, sarà indetto un avviso per la ricerca di un nuovo segretario”.

