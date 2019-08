ASCOLI PICENO – La prossima stagione calcistica sta per iniziare, il Del Duca si sta già riempiendo grazie ad una campagna abbonamenti che registra ogni giorno nuove iscrizioni: al momento sono 2226 gli abbonamenti già fatti. La novità riguarderà lo spostamento della tifoseria dalla curva sud alla nord e segnalerà anche un grande ritorno: quello dello storico gruppo ultras “Settembre Bianconero SBN 1974.”

Il comunicato della tifoseria: “Dopo una serie di ragionamenti e riflessioni, nel totale rispetto della scelta che ognuno farà, per lo spirito di appartenenza e di condivisione che da sempre rappresentano il tratto distintivo della nostra vita, il vecchio gruppo storico SBN 1974 sarà presente al Del Duca in curva Nord con il suo glorioso striscione. Alla vigilia del nuovo campionato, il gruppo si è ricomposto unendo la vecchia guardia dell’SBN74 a giovani ultras. In questo momento in cui molti supporters sono indecisi se abbonarsi in curva Nord o in tribuna Est, torna il Settembre Bianconero che occuperà la parte destra del settore affiancandosi agli altri gruppi che hanno già annunciato di sistemarsi in curva Nord. Un ritorno atteso da anni, che darà ulteriore forza alla tifoseria bianconera”.

A colorare gli spalti quindi ci saranno SBN74 , Ultras 1898, Avanguardia Bianconera, Monte Urano Bianconera, Ultras 1999, Porto San Giorgio Bianconera, BlackLine, Shanghai Zone e Guerrieri Piceni. In Tribuna est “Mazzone” Strakaos, Li Callare, Boys, Regio V Picenum e Ripaberarda Bianconera.

