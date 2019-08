Da sottolineare come le persone presenti in Piazza del Popolo abbiano accolto il ballo con le cuffie: se i più giovani si sono resi subito protagonisti della novità, gli adulti si sono avvicinati più lentamente, incuriositi, e solo in un secondo momento si sono lasciati coinvolgere

OFFIDA – La Notte Aurea 2019 ha riscosso un grande successo ad Offida. Tanti gli offidani e soprattutto numerosi i visitatori che dopo aver cenato e fatto acquisti si sono intrattenuti in Piazza del Popolo fino alle 4 del mattino, quando è stata spenta la musica nelle cuffie del Silent Party. Senza arrecare particolari disturbi ai residenti.

“Un evento riuscito grazie alla sinergia messa in campo dall’Amministrazione comunale, la Pro Loco i commercianti e i ristoratori di Offida, che hanno registrato il tutto esaurito, e i tanti volontari che come al solito non si risparmiano quando si tratta di adoperarsi per la loro città” si legge in una nota del Municipio.

“Ma il ringraziamento va esteso anche a Oriana Simonetti che si è occupata dell’intrattenimento dislocato per tutto il centro storico con artisti di qualità (dallo spettacolo ci bolle giganti, alla musica dal vivo, fino allo swing in Piazza del Popolo), all’Avis che ha pensato ai più piccoli con il truccabimbi e alla Mad Events che ha curato il Silent Party” proseguono dal Comune.

Da sottolineare come le persone presenti in Piazza del Popolo abbiano accolto il ballo con le cuffie: se i più giovani si sono resi subito protagonisti della novità, gli adulti si sono avvicinati più lentamente, incuriositi, e solo in un secondo momento si sono lasciati coinvolgere. Le tre consolle sotto il Palazzo comunale hanno animato la serata trasmettendo la musica nelle cuffie, che potevano essere sintonizzate su tre canali: rosso commerciale, blu revival, verde tech-house -house.

