BOLOGNA – Il Bologna vince per tre reti a zero contro il Pisa in Coppa Italia nel primo impegno ufficiale di questa stagione.

Senza il condottiero Sinisa Mihajlovic che segue la squadra comunque sblocca la gara il gol di Andrea Poli con un colpo di testa su assist di Soriano, Destro si divora un rigore in movimento. Il giovane ascolano regala il raddoppio con una perla su assist di Soriano, mancino all’angolino e il Bologna raddoppia chiude il terzo gol di Palacio.

