ASCOLI PICENO – Nuovi appuntamenti all’aperto con i grandi film.

Si ricorda che nell’ambito della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”, martedì 20 agosto alle ore 21 al Chiostro Polo Sant’Agostino è in programma la proiezione del film “Il corriere- The mule” diretto da Clint Eastwood, film del 2018 interpretato dallo stesso regista che torna come attore per la prima volta dopo “Di nuovo in gioco” del 2012 .

L’ingresso è gratuito.

Si coglie l’occasione per ricordare anche il prossimo appuntamento mercoledì 21 agosto, ore 21: “10 giorni senza mamma” diretto da Alessandro Genovesi, film del 2019 con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

Per conoscere tutto il programma:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17090

