ASCOLI PICENO – Con 116 spettacoli ogni 1000 abitanti, la provincia di Ascoli è al primo posto in Italia per numero di rappresentazioni cinematografiche.

I dati pubblicati sull’edizione odierna de “Il Sole 24 Ore”.

Anche per quanto riguarda la qualità della vita, buone notizie per il Piceno: secondo la nota testata il nostro territorio è nella “Top Trenta”. Risultato ottenuto dall’Indice del tempo con incrocio di 12 indicatori: attrattività, la diffusione di bar e ristoranti, di librerie e agriturismi, l’offerta in termini di spettacoli, ma anche la spesa al cinema o a teatro.

