TERAMO – Un elicottero del 118, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), sta intervenendo sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso nel Teramano, per prestare soccorso a una cordata di alpinisti in difficoltà per una caduta improvvisa di sassi.

Per agevolare le operazioni sul posto anche una squadra del Soccorso Alpino.

