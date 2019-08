ASCOLI PICENO – Lavoro per i pompieri nel tardo pomeriggio del 20 agosto.

Vicino ad Ascoli, in zona Campolungo, una struttura ha preso fuoco per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Un vasto rogo che ha richiamato un buon numero di Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza.

Per fortuna non ci sono conseguenze a persone.

Un fabbricato di tre piani in fiamme, all’interno rotoballe. Sette automezzi sul posto per lo spegnimento e la bonifica.

Il peggio è passato ma si lavorerà ancora per ore.

