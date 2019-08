OFFIDA – Il ritmo lento della natura, il sapore dei suoi frutti e la ricerca dell’equilibrio saranno protagonisti sabato 24 agosto, dalle ore 17.30 alle 19.30, sui colli di Offida con “Yin Yoga in vigna”. Al calar del sole, nella terrazza panoramica affacciata sulle vigne della cantina Terra Argillosa (Contrada Ciafone 79), l’insegnante certificato di Yin Yoga Samir Traini guiderà i partecipanti a una pratica lenta e meditativa, svolta a terra, per permettere al corpo di aprirsi dolcemente sotto la forza di gravità.

Equilibrare le emozioni sarà il modo migliore per preparare mente e corpo alla successiva degustazione dei vini biologici della cantina a cura del vignaiolo Raffaele Paolini, che presenterà i vitigni che meglio rappresentano la tipicità del territorio attraverso brevi racconti e assaggi abbinati a prodotti del territorio.

“La degustazione – spiega Raffaele Paolini – è la strada che abbiamo scelto per introdurre al mondo del vino i nostri ospiti, un percorso di conoscenza che aiuta a capire come questa bevanda non sia solo un insieme di profumi e sapori, ma anche un mix di sensazioni, emozioni e ricordi che evoca dentro ciascuno di noi con sfumature diverse”.

I vini in degustazione saranno il Pecorino “Aurai” 2017, l’Incrocio Bruni “B54” 2018 e l’Offida Rosso Docg “Baccofino” 2012. Ad accompagnare la degustazione saranno il fritto misto all’ascolana, una golosa focaccia con salumi e formaggi locali con composte. Solo su richiesta è disponibile un menù vegetariano composto da fritto misto vegetariano, verdure dell’orto grigliate e formaggi locali con composte.

Per la pratica di Yin Yoga è necessario portare un tappetino, una coperta e, preferibilmente, un cuscino. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti (whatsapp: 3471983306 o 3899070352).

