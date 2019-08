ASCOLI PICENO – Sole e caldo intenso nella mattinata del 22 agosto, perturbazione nel pomeriggio.

Maltempo arrivato nel Piceno: entroterra e capoluogo, al momento, colpiti da una bufera e addirittura dalla grandine.

Alcune piante sono cadute a causa del vento, sotto i Mulini c’è una segnalazione, è raccomandata la prudenza a pedoni e automobilisti.

Non manca la pioggia e alcune strade del capoluogo sono allagate come via Pretoriana per citarne una.

Problemi anche per qualche sottopasso nel capoluogo, alcuni invasi dall’acqua.

Appello del sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: “In seguito al violento nubifragio e relativa grandinata in corso in questi minuti sul territorio cittadino, si invita tutta la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni o a ripararsi in luoghi al coperto. Le forze dell’ordine e gli addetti ai lavori sono già in strada per cercare di risolvere i principali problemi causati dal forte maltempo, si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione. Abbiamo disattivato tutti i varchi per facilitare la mobilità e stiamo richiamando al lavoro tutti per favorire la sicurezza cittadina”.

Seguiranno aggiornamenti. Intanto sulla costa nuvoloni e tuoni in avvicinamento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.