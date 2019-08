Oltre 400 in Curva Nord, nuova “sede” del tifo bianconero data l’inagibilità del settore sud. Numeri che fanno ben sperare

ASCOLI PICENO – Mancano ormai pochi giorni all’esordio del Picchio nel campionato di Serie B, stagione 2019-20.

Al “Del Duca”, domenica 25 agosto, arriverà il Trapani, sconfitto la settimana scorsa in Coppa Italia per due a zero con doppietta di Gianluca Scamacca.

C’è grande attesa nel capoluogo e anche fra i tifosi, trepidanti. Un buon segnale arriva dalla campagna abbonamenti. Sottoscritte al momento 3479 tessere di cui 2732 nella Tribuna Est “Carlo Mazzone” e 432 in Curva Nord dove risiederà il tifo caldo bianconero data l’inagibilità e la futura demolizione del settore Sud.

Sale, quindi, la voglia di Ascoli Calcio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.